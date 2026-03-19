С 4:0 "Ливърпул" стигна до 1/4-финал срещу ПСЖ в Шампионската лига (всички двойки)

3960
Снимка: Ройтерс

"Ливърпул" стигна до 1/4-финал в Шампионската лига срещу актуалния носител на трофея ПСЖ след победа с 4:0 у дома срещу "Галатасарай". Английският гранд бе паднал 0:1 като гост в първата среща.

Доминик Собослай (25), Юго Екитике (51), Райън Гравенберх (54) и Мохамед Салах (62) наказаха турския представител, за да гарантират общия успех с 4:1

След 6:1 в Бергамо "Байерн" удари 4:1 "Аталанта" в Мюнхен. Така с 10:2 си осигури среща с отколешния си враг "Реал" (М).

Хари Кейн (26-дузпа, 54), Ленарт Карл (56) и Луис Диас (70) бяха точни за германския колос. Лазар Самарджич (85) отстрами италианските гости.

"Тотнъм" измъкна срещу 3:2 "Атлетико" (Мадрид), но испанският тим продължава напред с общ резултат 7:5

В Лондон Рандал Коло Муани (30) и Шави Симонс (52, 90-дузпа) вкараха за домакините. Хулиан Алварес (47) и Давид Ханчко (75) се разписаха за гостите.

Ето и всички 1/4-финали:

"Пари Сен Жермен" (Франция) - "Ливърпул (Англия)

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Байерн" (Германия)

"Барселона" (Испания) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)

"Спортинг" (Лисабон, Португалия) - "Арсенал" (Англия)

Първите срещи са на 7 и 8 април, а реваншите на 14 и 15 април.

