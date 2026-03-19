С 25 т. Алекс Николов довърши шампиона "Тренто" за 1/2-финал на "Лубе"

Българският волейболен ас Алекс Николов няма спирка в Италия.

22-годишният посрещач наниза 25 точки (2 аса, 2 блока) за победата на "Лубе" с 3:1 (25:22, 25:27, 25:17, 26:24) като гост на "Тренто" в третия мач от четвъртфиналната серия.

Така тимът на Алекс довърши с 3:0 в серията шампиона и го детронира. Така "Лубе" си отмъсти за загубата от "Тренто" във финалите на миналия сезон.

Николов бе най-резултатен и стана MVP на оказалия се последен двубой от четвъртфиналите.

В следващата фаза "Лубе" чака победителя от "Верона" - "Милано" (2:1 в момента).

Лидерът от редовния сезон "Перуджа" би "Монца" с 3:0 в третия мач от четвъртфиналите на плейофите и също е на 1/2-финал.

За гостите Жасмин Величков завърши с 8 точки, а Мартин Атанасов не влезе в игра.