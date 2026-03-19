Лео Меси с гол номер 900!

Лионел Меси отбеляза гол номер 900 в кариерата си, но това не помогна на неговия "Интер Маями" да продължи на четвъртфиналите на Шампионската купа на КОНКАКАФ. Тимът от Флорида направи 1:1 с "Нешвил" като домакин в реванша, но отпадна заради правилото за отбелязани голове на чужд терен след 0:0 в първата среща.
Гол номер 900 в кариерата на Меси дойде в 7-ата мин, когато 8-кратният носител на "Златната топка" вкара с левачката по диагонала с удар в пеналта.
Аржентинецът е номер 2 в историята на футбола по вкарани голове в кариерата, след Кристиано Роналдо, който има 965.
Меси е вкарал 900-те си гола в 1142 мача, докато попаденията на Роналдо са в 1312 официални срещи.