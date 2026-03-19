ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото НС

Региони без граници
Лео Меси с гол номер 900!

Лионел Меси вкарва 900-ия гол в кариерата си. Снимка: Ройтерс

Лионел Меси отбеляза гол номер 900 в кариерата си, но това не помогна на неговия "Интер Маями" да продължи на четвъртфиналите на Шампионската купа на КОНКАКАФ. Тимът от Флорида направи 1:1 с "Нешвил" като домакин в реванша, но отпадна заради правилото за отбелязани голове на чужд терен след 0:0 в първата среща.

Гол номер 900 в кариерата на Меси дойде в 7-ата мин, когато 8-кратният носител на "Златната топка" вкара с левачката по диагонала с удар в пеналта. 

Аржентинецът е номер 2 в историята на футбола по вкарани голове в кариерата, след Кристиано Роналдо, който има 965.

Меси е вкарал 900-те си гола в 1142 мача, докато попаденията на Роналдо са в 1312 официални срещи.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото НС