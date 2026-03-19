Пламен Илиев си тръгнал от "Черно море" заради неспазена дума

Вече бившият вратар на "Черно море" Пламен Илиев е напуснал варненци заради неспазена дума. Това той разкрива с пост в инстаграм.

Преди 2 дни Илиев разтрогна договора си с в клуба. Наставникът Илиан Илиев разкри, че вратарят дори не е казал "довиждане" на отбора.

"Относно моята раздяла с клуба:

Когато се дава дума и не се спазва, АЗ не желая да работя по начин несъответсващ с моите принципи!

В отбора има страхотен мой заместник в лицето на Кристиан Томов, уникално момче с огромен потенциал! Благодаря!", гласи постът на 34-годишния годишен вратар.