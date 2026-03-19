Оперират крило на "Галатасарай" заради почти откъснат пръст

В 75-ата мин на осминафиналния реванш от Шампионската лига "Ливърпул" - "Галатасарай" (4:0) нидерландското крило на турския Ноа Ланг тим претърпя изключително тежка контузия. При опит да догони топката в единоборство с Къртис Джоунс, Ланг загуби баланс и се удари в рекламни пана край терена на "Анфийлд".

Палецът на дясната му ръка се заклещи в процепа между два от рекламните бордове. Заради инерцията на тялото му, се получи тежко разкъсване.

Ланг веднага хвана дясната си ръка, по която имаше обилно кървене. Играчът беше изнесен на носилка, като му беше подаден и кислород заради шока от болката.

Диагнозата е тежка лацерация (дълбоко разкъсване) и увреждане на ставата на палеца.

Ланг беше откаран директно в болница в Ливърпул, където му е насрочена спешна операция, за да се спаси функционалността на пръста.