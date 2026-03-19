Яник Синер вече има спечелени над $ 60 млн. от тенис

Яник Синер Снимка: Ройтерс

Яник Синер влезе в елитната компания на тенисистите, които са спечелили поне 60 милиона долара от наградни фондове от турнира с успеха си в Индиън Уелс, изчисли вестник "Гадзета дело спорт", цитиран от БТА.

Италианецът направи това едва на 24 години, като в титлата си в Индиън Уелс той вече се утвърди като най-добрия играч на твърд корт, като има отличията на всички големи турнири на тази настилка - Голям шлем, турнира от "Мастърс 1000" и финалния "Мастърс".

Синер вече е и част от компанията на седем големи, които са преминали границата от 60 милиона. Тук водач е Новак Джокович (193,2 милиона долара), Рафаел Надал (134,9 милиона), Роджър Федерер (130,6 милиона), Анди Мъри (64,7 милиона), Карлос Алкарас (64,3 милиона), Александър Зверев (61 милиона) и Яник Синер (60 милиона).

В списъка следват Даниил Медведев (51,2 милиона), Пит Сампрас (43,3 милиона), Стан Вавринка (38,3 милиона).

