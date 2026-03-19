Левандовски счупи рекорд и на Филипо Индзаги

Роберт Левандовски наистина пренаписа историята на Шампионската с двата гола при победата на "Барселона" със 7:2 срещу "Нюкасъл" в осминафинален реванш.

Полският нападател стана най-възрастният футболист с 2 попадения в един мач - 37 години и 209 дни.

Така Левандовски счупи рекорда на Филипо Индзаги, който на 37 години и 86 дни се разписа 2 пъти за "Милан" при 2:2 с "Реал" (Мадрид) през 2010.

С попаденията си срещу "Нюкасъл" полякът счупи и рекорд на Лео Меси, тъй като вече е вкарвал на 41 отбора в Шампионската лига.