"Реал" остана без вратаря си в най-важната част от сезона

Вратарят на "Реал" Тибо Куртоа има мускулна контузия на четириглавия мускул на бедрото на десния крак и прегледите са показали, че ще пропусне мачовете на тима в следващия месец и половина, съобщиха от испанския гранд.

Така мадридчани ще се лишат от белгиеца, който е изключителна важна част за успехите им в последните години, в най-важната финална част от сезона.

Куртоа бе титуляр в реванша срещу "Манчестър Сити" в Шампионската лига и направи няколко впечатляващи спасявания, но бе сменен на почивката. През втората част на мястото му се появи украинският вратар Андрий Лунин.

В началото се очакваше Куртоа да пропусне само дербито срещу "Атлетико" (Мадрид) през уикенда, но травмата му се оказа много по-сериозна.

Белгийският страж със сигурност няма да пази и в двата четвъртфинала срещу "Байерн" на 7 и 15 април.