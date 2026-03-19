Оперираха български национал в Дания

Защитникът на датския и националния отбор "Вейле" Стефан Велков е претърпял операция на ръката, след като е получи травма по време на срещата с "Нордшеланд" (3:3) на 20-и февруари.

Става дума за счупена костица на китката на дясната ръка, която е много слабо кръвоснабдена и затова се налага интервенцията, обясни самият футболист пред БТА. Също така консултацията с лекарите е завършила с мнението, че операцията е нужна за да бъдат избегнати eвентуални сериозни усложнения.

От тук нататък завръщането на 29-годишния централен бранител зависи от бързината на възстановяването на оперираното място. То може да отнеме между шест и осем седмици, а също така може да достигне до 12 седмици в зависимост от това как върви процеса. Лекарите също така са обяснили на българския национал, че всичко ще се случи по-бавно, а ако не се възстанови както трябва, по-нататък в годините може да отключи други проблеми и дори да ограничи функции на ръката.

„За съжаление пропускам мачовете в Индонезия с националния отбор, но травмата дори и да изглежда безобидна, е доста сериозна, защото може да попречи дори да играя футбол, ако не мога да падам на ръката си", обясни Велков.

Той има 23 мача и 5 гола във всички турнири за отбора на "Вейле", където играе от 2022-а. Общата му статистика за датския тим включва 105 мача и 10 попадения.