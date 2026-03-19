Почина един от собствениците на "Комо"

Индонезийският милиардер Майкъл Бамбанг Хартоно, собственик от 2019-а година заедно с брат си Робърт Буди на италианския "Комо" и на световния тютюнев гигант „Джарем", е починал 86-годишна възраст, съобщи италианската агенция АНСА, цитирана от БТА.

Двамата братя също така са известни и с банковите си интереси (чрез BCA) и в областта на електрониката (с компанията Polytron), а също така се съобщава, че тяхното финансово нетно състояние е над 43 милиарда долара.

„Комо" е дълбоко натъжен от кончината на Майкъл Бамбанг Хартоно. Клубът изказва най-искрените си съболезнования на семейство Хартоно и на цялата група „Джарум" . Под ръководството на семейството клубът отвори нова глава в своята история и поради тази причина го почита с благодарност и уважение", написаха от клуба от курортния град, който се намира на едноименното езеро в Италия.

Когато братята Хартоно поеха отбора, той играеше в четвъртото ниво на италианския футбол.

С инвестициите си те помогнаха да се върне в елита на италианския футбол. В момента "Комо" е на 4-о място в серия "А", което дава право на участие в Шампионската лига, с 54 точки от 29 мача.