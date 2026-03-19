Наши екипи от полицията и спешната помощ обмениха опит в Италия преди старта на "Джирото"

Български екипи от полицията и спешната помощ обмениха опит с италианските си колеги по време на колоездачния пробег "Тирено - Адриатико". Поводът бе предстоящия старт на обиколката на Италия, който страната ни организира. Първите три етапа от 8 до 10 май са в България.

В българската група на пробега между Тиренско и Адриатическо море бяха експерт от дирекция „Спешна медицинска помощ" на Министерството на здравеопазването, лекари от ЦСМП – София, както и служители на Пътна и Охранителна полиция към Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), ангажирани с планирането и координацията на сигурността като част от подготовката за домакинството на Giro d'Italia.

Работното посещение беше организирано от Министерството на младежта и спорта

в сътрудничество с Министерството на здравеопазването и Министерството на

вътрешните работи, по покана на италианските партньори, ангажирани с

организацията на надпреварата. Основната цел беше българските екипи да се

запознаят на място с организацията на сигурността и медицинската помощ при голямо

колоездачно събитие, да се осъществи необходимата координация с италианските

екипи и да се проследи в реална среда динамиката на дейностите по време на

състезание от подобен мащаб.