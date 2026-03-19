"Левски" с още един национал, ще пътува до Австралия

Оливер Камдем се бори за топката с младия играч на ЦСКА Петко Панайотов. Такива действия на терена бяха най-често срещаното нещо по време на дерби номер 220 в историята между “сини” и “червени”.

"Левски" има още един национал. Защитникът Оливер Камдем получи първа повиквателна за националния отбор на Камерун за предстоящ турнир от FIFA Series 2026 в Австралия. Родината на бранителя ще играе срещу домакините на 27 март, а четири дни по-късно срещу Китай.

Сред избраниците на селекционера Давид Пагу обаче не попада играчът на ЦСКА Джеймс Ето'о.

За Оливер Камдем това е дебютна повиквателна. Той е роден във Франция, но има камерунски корени.

Иначе "сините" имат национал в родния национален тим. Друг бранител - Кристиан Димитров, попадна в сметките на Александър Димитров за мачовете на нашите в Индонезия. 

