"Левски" с още един национал, ще пътува до Австралия

"Левски" има още един национал. Защитникът Оливер Камдем получи първа повиквателна за националния отбор на Камерун за предстоящ турнир от FIFA Series 2026 в Австралия. Родината на бранителя ще играе срещу домакините на 27 март, а четири дни по-късно срещу Китай.

Сред избраниците на селекционера Давид Пагу обаче не попада играчът на ЦСКА Джеймс Ето'о.

За Оливер Камдем това е дебютна повиквателна. Той е роден във Франция, но има камерунски корени.

Иначе "сините" имат национал в родния национален тим. Друг бранител - Кристиан Димитров, попадна в сметките на Александър Димитров за мачовете на нашите в Индонезия.