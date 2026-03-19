Бомба от Сърбия - България има нов селекционер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Сърбия хвърлиха бомбата, че националният отбор на България ще има нов селекционер. Според изданието sportal.blic.rs Александър Янкович ще поеме представителния ни тим.

53-годишният специалист, родом от Белград, ще наследи на поста Александър Димитров, като за последно е водил националния тим на Китай, с който записва 5 победи, 5 равенства и 7 загуби в периода февруари 2023 – януари 2024 г.

Янкович дълги години е част от екипа на добре познато име у нас – Славолюб Муслин. С именития треньор е работил и в "Левски".

Факсимиле от статията в Сърбия

Той е водил е младежкия национален отбор на Сърбия, както и всички нива в Китай – от младежките до „A" националния отбор.

Янкович се изявява като анализатор в различни телевизии, а сега се завръща на треньорската скамейка.