ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оставиха в ареста убиеца на 11-годишната Никол, ко...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото НС

Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22503943 www.24chasa.bg

Бомба от Сърбия - България има нов селекционер

7084
Александър Димитров СНИМКА: STARTPHOTO.BG

В Сърбия хвърлиха бомбата, че националният отбор на България ще има нов селекционер. Според изданието sportal.blic.rs Александър Янкович ще поеме представителния ни тим. 

 53-годишният специалист, родом от Белград, ще наследи на поста Александър Димитров, като за последно е водил националния тим на Китай, с който записва 5 победи, 5 равенства и 7 загуби в периода февруари 2023 – януари 2024 г.

Янкович дълги години е част от екипа на добре познато име у нас – Славолюб Муслин. С именития треньор е работил и в "Левски".

Факсимиле от статията в Сърбия
Той е водил е младежкия национален отбор на Сърбия, както и всички нива в Китай – от младежките до „A" националния отбор.

Янкович се изявява като анализатор в различни телевизии, а сега се завръща на треньорската скамейка.

Факсимиле от статията в Сърбия

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото НС