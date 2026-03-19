За 13-и път 3 отбора от Испания на 1/4-финал в Шампионската лига

Англия с исторически срам в турнира

Испанските отбори продължават да газят всичко наред в Шампионската лига. За 13-а година поне три клуба от Ла Лига са на 1/4-финал в най-комерсиалния турнир, повечето отколкото всяка друга нация. От другите топпървенства бройката е следната: Англия - 8, Италия - 4, Германия - 1.

В топ 8 на състезанието през тази година остават мадридските “Реал” и “Атлетико”, както и “Барселона”.

На 1/4-финалите пък се оформиха топсблъсъци, които изглеждат непредвидими. “Реал” ще играе с “Байерн”, като двата колоса ще се изправят за общо 30-и път в историята на европейските турнири. Засега балансът е равен - по 12 победи за двата тима и 4 равенства. Лошата новина за “Реал” е, че рекордьорът по титли в Шампионската лига ще бъде без основния си вратар Тибо Куртоа. Белгийският страж е с контузия и ще е извън терените около 6 седмици.

“Барселона” ще срещне кошмара си от купата на краля “Атлетико” (М). Само преди месец столичани биха 4:0 вкъщи каталунците, а после загубиха 0:3 в реванша, но все пак се класираха на финала за купата.

Носителят на трофея от миналата година “Пари Сен Жермен” чака “Ливърпул”, а “Арсенал” ще играе със “Спортинг” (Лисабон).

Иначе в последния ден от 1/8-финалите бе поставен и голов рекорд. Общо 23 гола паднаха в четирите срещи, или средно по 5,8 попадения на мач. Такова нещо историята на Шампионската лига не помни, когато са се играли поне 3 мача от елиминациите на турнира.

Английските клубове пък сътвориха нов срам за родината си. За първи път 4 тима от Висшата лига отпадат на един и същ етап от Шампионската лига. “Челси”, “Манчестър Сити”, “Нюкасъл” и “Тотнъм” общо допуснаха 28 попадения в този етап на елиминациите.

“Барселона” пък показа красивото лице на футбола. Бандата на Ханзи Флик накара “Нюкасъл” да изглежда жалък на “Ноу Камп” и разгроми 7:2 съперника. Детето чудо Ламин Ямал изравни Килиан Мбапе и вече има 10 гола, преди да навърши 19 г. Асът на Испания направи резултат 3:2 в края на първата част. А пред вундеркинда има още време, преди да стигне до тази възраст.

Еди Хау, мениджърът на “Нюкасъл”, стана вторият английски треньор, чийто тим допуска 7 гола при визита на “Ноу Камп”. Първият е Гари Невил, който води “Валенсия”.

Вечерта бе белязана и от върхови постижения за двама от най-великите в съвременния футбол. Мохамед Салах отбеляза 50-ия си гол в Шампионската лига при успеха над “Галатасарай” 4:0 и така се превърна в първия африкански играч, постигнал този рекорд.

Нападателят на “Байерн” (Мюнхен) Хари Кейн вече е отбелязал 50 гола в 66 мача от Шампионската лига. Звездата на Англия вкара 2 пъти при успеха 4:1 над “Аталанта”. Само Ерлинг Холанд и Рууд ван Нистелрой са достигали до толкова попадения в по-малко мачове.

