Сенегал подава жалба в КАС след отнетата титла

Сенегалската футболна федерация обяви, че е дала мандат на адвокатите си да сезират Арбитражния спортен съд в Лозана, след като на националния отбор бе отнета континенталната титла от Купата на африканските нации и бе връчена на домакина Мароко.

Апелативно жури от Африканската футболна конфедерация реши във вторник да присъди служебна победа на Мароко с 3:0 във финала заради напускането на играчите на Сенегал, след като не терена именно сенегалците бяха победители с 1:0 след драматични продължения.

В решение на Изпълнителния комитет на Сенегалската футболна федерация са казва, че е даден мандат на адвокатите "да сезират Арбитражния спортен съд в Лозана, който е независим и неутрален орган".

"Федерацията ще използва всички законни, институционални и юридически средства, за да защити правата си и да възстанови спортната справедливост", се казва в съобщението. От институцията твърдят, че националният тим на Сенегал е единственият и истински победител на Купата на африканските нации през 2025, като трофеят е бил спечелен на терена.

Случаят вече има и дипломатически отенък, след като правителството на Сенегал призова за международно разследване "за съмнения за корупция в ръководните органи на Африканската конфедерация". Президентът на Африканската футболна конфедерация Патрис Моцепе се защити, като заяви, че нито една страна в Африка не е третирана с привилегии.