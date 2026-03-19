Обсъждат ВАР да се намесва и при корнери

УЕФА не планира да премахне системата за видео асистент-съдия (ВАР), но възнамерява да промени принципите ѝ на работа, съобщи The Independent.

Според източник Европейската футболна централа иска да оптимизира и опрости използването на технологията, намалявайки нуждата от „микроскопични" спирания на играта. Това важи особено за Шампионската лига и други турнири под егидата на организацията.

Шефът на съдиите на УЕФА Роберто Розети ще се срещне с представители на водещи европейски лиги, включително Висшата лига, след световното първенство през 2026 г. Целта е да се разработи по-координирана ВАР система в състезанията, за да се успокоят феновете и критиците на технологията.

Една от предложените промени се отнася до корнерите: ВАР ще се включва само в случаите, когато решение може да бъде взето незабавно - преди възобновяване на играта и без забавяне.