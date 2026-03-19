Стоичков на световното от 10 април

Христо Стоичков тръгва за световното първенство на 10 април, като ангажиментите му ще приключат чак след финала през юли.

“То дано стана световно”, отвърна той на въпрос кой ще стане първенец на планетата.

Стоичков работи във ФИФА, като отговаря за развиващите се страни. Заради това първо ще лети за Таджикистан, след това за Туркменистан, пък има и ангажимент в Париж.

“Само за една година в Душанбе направиха стадион за 50 000 зрители, а около него има 20 тренировъчни игрища. В Туркменистан направиха терени в училищата. Само в България никой не си помръдва пръста”, обясни Камата.

“Преди няколко дни бях в Гърция и там направили страхотни терени. Така се почва. От училищата. Всички, които са учили за треньори, почват оттам. И като покажат, че могат, се издигат. И всичко се прави по програмите на ФИФА. Но идват хората и ти правят терена. Вероятно това не се харесва много в България. Търси се нещо допълнително”, допълни той.

Стоичков помогна и на ЦСКА, като уреди дългогодишен договор за школата със застрахователния брокер Mussala. Всяко дете ще бъде застраховано, като Камата се пошегува с присъстващия отбор, набор 2016 г., че това не означава да започнат да се ритат. И препоръча на хлапетата да се учат повече.

“Аз съм рожба на ЦСКА и няма как да не помагам. Цесекар съм и знам откъде тръгнах. Винаги съм казвал, че има диаманти в българския футбол, стига да ги намерим и развием. Но с това, което прави ръководството на ЦСКА и собственикът му, съм сигурен, че това ще стане. Стадион на европейско ниво, ще видите базата на “Панчарево” как ще изглежда и тази за децата”, допълни Стоичков.

Изпълнителният директор на Mussala Николай Чернев поясни, че договорът е безсрочен.

“Все пак става въпрос за деца. Ние не сме някакъв спонсор на първия отбор, за да има времеви параметър. Просто помагаме на един проект, който смятаме, че ще стане доста успешен”, обясни Чернев.

Всяко дете получи подарък, но всички се юрнаха за снимки на Стоичков, който половин час раздаваше автографи на хлапетата.

Преди това той ги разведе из своята зала на славата, за да им покаже точно откъде е тръгнал към големия футбол.

“И не забравяйте, че трябва да сме ние. Никога във футбола няма да постигнеш нещо сам. Не го забравяйте”, обърна се той към децата. И обърна най-голямо внимание на вратарите. “Винаги сте ми били любимите клиенти”, пошегува се Стоичков.

Бойко Величков и Петър Занев потвърдиха, че работата по новата школа върви доста добре, като скоро ще бъде готов първият изкуствен терен. “Но дори липсата на игрища не ни кара да не работим”, категоричен бе Занев, който в момента отговаря за школата.