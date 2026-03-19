Двама от “Левски” прелитат повече от обиколката на Земята заради националните отбори

Повече километри, отколкото е обиколката на Земята по екватора, ще прелетят двама от националите на “Левски”.

Селекционерът на България Александър Димитров извика бранителя на “сините” Кристиан Димитров за срещите на представителния ни тим в Джакарта, Индонезия, от турнира FIFA Series 2026. Разстоянието между София и столицата на азиатската страна по въздух е около 10 хил. км. Или общо пътят на защитника на столичани ще е 20 хил. км.

Още по-дълго време във въздуха ще прекара колегата на Димитров в отбраната - десният бек Оливер Камдем. Крайният защитник получи първа повиквателна за националния тим на Камерун. А африканците са на турнир в Австралия. Родината на бранителя ще играе срещу домакините на 27 март в Сидни, а четири дни по-късно срещу Китай в Мелбърн.

По всяка вероятност Камдем ще лети от София за Париж, а след това към лагера на Камерун в Яунде. А оттам директно към Сидни. Разстоянието между София и Париж е 1800 км. От Франция до столицата на Камерун е около 5 хил. А от африканската страна до Сидни - 13 хил. Камдем и сънародниците му ще имат и вътрешен полет, защото пътят до другата локация - Мелбърн, е около 700 км. А връщането до София е още 15 хил. км. Тоест Камдем за няколко дни ще прелети близо 31 хил. км.

Сумарно с другия национал на “Левски” Димитров двамата ще изминат по въздух разстояние от приблизително 51 хил. км. А обиколката на Земята е малко над 40 хил. км по екватора.

