2 българки влязоха в последното преследване за сезона в биатлона

Валентина Димитрова и Лора Христова

Две българки ще участват в последното преследване (10 км) за сезона от световната купа по биатлон.

В спринта на 7,5 км, с който стартира финалният кръг в Холменколен (Нор), най-добре се представи Валентина Димитрова.

Тя свали и 10-те мишени при двете стрелби и се нареди 50-а.

Олимпийската ни бронзова медалистка ( в индивидуалната дисциплина на 15 км) Лора Христова тръгна добре, но при второто преминаване на рубежа допусна 2 грешки и завърши 55-а.

Извън първите 60, които се класират за преследването, останаха 18-годишната Райа Аджамова - 92-а с 1 пропуск, и Мария Здравкова (102-а, 4).

Валя освен точна показа и бърза стрелба, като е 10-а в подреждането по този показател на 7,3 сек от №1 Олена Меркушина (Укр). Райа също демонстрира добро темпо и е 15-а на 9,1 сек.

Последният спринт бе спечелен от шведката Хана Йоберг (0). 

