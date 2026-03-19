Георги Иванов отрече странна новина от Сърбия за нов треньор на националния

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо отрече много странна информация, която се появи в Сърбия. Медия от западната ни съседка написа, че техен сънародник ще поеме националния ни отбор. Става дума за Александър Янкович.

И тук идва куриозното. В информацията се посочва, че Янкович, който иначе е работил и в “Левски”, ще замени на поста... Илиан Илиев. А треньор на първия ни тим в момента е Александър Димитров.

“Не е вярна тази информация. Не съм говорил с нито един треньор за смяна на Александър Димитров. Нито седи на дневен ред смяна на селекционера, който се подготвя за турнето в Индонезия. Познавам Целе Янкович от над 20 години, тъй като ми е бил треньор в “Левски” по времето на Муслин. Истината е, че нито съм го чувал скоро, нито съм се разбирал с него или с когото и да е да става национален селекционер. На този пост е Александър Димитров. Той и щабът му имат за цел отборът да се представи максимално добре в Лигата на нациите”, каза Иванов пред “Спортал”.

Националният ни отбор заминава за Индонезия в понеделник вечерта с чартърен полет. В Джакарта нашите ще мерят сили със Соломоновите острови, а след това с някой измежду домакините или Сейнт Китс и Невис. Веднага след последния мач нашите се прибират вкъщи.

