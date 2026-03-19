Божидар Саръбоюков: Ще се радвам и на личен рекорд в Торун

Най-добрият атлет на България Божидар Саръбоюков участва в медийния ден организиран от Българската федерация по лека атлетика. Заедно с него бяха треньорът му Димитър Карамфилов и президентът на БФЛА Георги Павлов. 21-годишният Сарюбоюков постигна преди месец в Белград 8,45 м, което бе национален рекорд в скока на дължина и №1 в света за сезона.

„Няма да давам прогнози какво ще направя на това Световно, все пак е състезание. Може да съм готов и за 9 метра, но мога да скоча и 8. Така че не искам да казвам нищо, знаем срещу какви състезатели ще се изправя. Все пак не са случайни хора, а все медалисти от Световни и Европейски първенства. Подготовката ни протече отлично - готов съм. Ако стане нещо, грешката ще е изцяло моя. Аз ще се радвам да си направя лично постижение. Пожелавам успех и на другите състезатели, защото знам, че освен медала, който очаквате от мен, съм сигурен, че можем да се приберем с поне още един медал", заяви европейският първенец в зала от Апелдоорн 2025 Саръбоюков пред медиите в „Асикс Арена".

„Не искам да говоря нищо, защото след това отново всичко ще е върху нашата глава. Да, казвам го и го заявявам - готов съм да го постигна, но не мога да го прогнозирам. Това е състезание. Има едно червено нещо, наречено фаул, което настъпиш ли го три пъти, изгаряш. Тук, за да постигнеш резултат от 8.50, трябва и много да рискуваш. Не знам как ще ми се отрази отиването на Световното първенство още, не знам какво ще е на сектора, така че няма как да споделя и да прогнозирам изобщо някакви резултати", каза той. Саръбоюков е категоричен, че отива на световното доста по-опитен. „Аз самия за себе си много чакам това първенство. Още когато постигнах резултата от 8.39 в Мец, започнах да го чакам. Наистина вече нямам търпение, спя трудно, така че ще е много вълнуващо за мен", добави той. Божидар разкри, че връзката между него и треньорът му Димитър Карамфилов е един от най-важните фактори за успехите му в спорта, дори той я описва като „бащинска". Саръбоюков заяви пред медиите, че подкрепата от страна на Федерацията по лека атлетика е важна за цялостната подготовка на атлетите и им позволява да се фокусират изцяло върху постигането на по-добри резултати.

„За мен е много важно да благодаря на Българската федерация по лека атлетика, но не го казвам, защото ми е наложено да го кажа, а е искрено. Откакто е начело Георги Павлов, промяната е повече от очевидна, каквото и да говорят всички. Винаги ще има хора, които да плюят, но малко са хората, които наистина го оценяват. Това е по-важно, защото откакто сме с него, веднага си намерих средства не само за мен, но и за много други състезатели. Това е много важно за спокойствието на един състезател. Разбира се, резултатите не са от това, но е много по-спокойно, когато един състезател знае, че ги има тези средства", заяви лекоатлетът.

Неговият треньор Димитър Карамфилов заяви, че са направили много добра подготовка за Световното, но отказа да дава прогноза.

„Пожелавам си България да се върне поне с един медал от Световното, каза Карамфилов. - Всеки си прави някакви сметки предварително, като всеки се стреми към първото място. Нашите цели са да подобрим личните резултати, които има състезателят до този момент. Това би трябвало да доведе на състезанието и до подобряване на резултата в скока на дължина. Смятам, че сега сме направили всички необходими неща и Божидар е готов за едно много голямо постижение, както аз бях казал преди 2-3 години, че той може да скочи над 8.50, но да видим сега какво ще стане. Не казвам предварително, не давам прогноза, но е готов за голям резултат".

Президентът на БФЛА Георги Павлов благодари на медиите за подкрепата, която оказват на олимпийски спорт №1.

„За първи път в историята на федерацията ни атлетите ни са осигурени със заплати и това им дава самочувствие, и спокойствие, заяви Павлов. – Нека не натоварваме спортистите ни с големи очаквания за Световното. Искам да се забавляват. Откакто застанах начело на федерацията въведохме и финансово стимулиране за високата категория състезания. И за да не става така както в други спортове и премии да има само за състезателите ние даваме същия бонус, и за треньора, защото той е с много голям принос за представянето на състезателя", допълни Павлов.

На шампионата на планетата в Торун България ще бъде представена от общо петима състезатели. Първенството стартира на 20 март, петък, като в първия ден страната ни ще бъде представена от най-добрите ни спринтьори на 60 м Христо Илиев и Никола Караманолов. Сериите са общо 7 и започват в 11,20 ч (бълг.вр.). Към полуфиналите продължават първите трима плюс трите най-добри времена. Караманолов е в шести коридор на втора серия, а Илиев е пета пътека на шеста серия. На 21-ви от 20,38 ч (бълг.вр.) е финалът на троен скок с Александра Начева, а в неделя от 20,12 ч (бълг.вр.) е битката за медалите в скока на дължина с Божидар Саръбоюков. БНТ 3 ще излъчвана живо първенството в Торун.