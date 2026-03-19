“Лудогорец” се разходи до Варна за 5:1

Доминаторът в българския футбол през последните 14 години “Лудогорец” направи разликата на 6 точки между второто (негово) и първото място (на “Левски”) в българската първа лига. "Сините" са с мач по-малко.

За разградчани срещу “Спартак” (Вн) при 5:1 попаденията бяха дело два пъти на Ивайло Чочев, който не бе извикан в националния отбор, но сега бе титуляр и капитан на “Лудогорец”, както и на Квадво Дуа, Ерик Маркос и Елик Биле от дузпа.

За домакините с прекрасен гол се отчете Мартин Георгиев. Двата отбора завършиха мача с по един червен картон.

