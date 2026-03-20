Драма в Маями: Григор Димитров изпусна белгиец и изпада от топ 80 на света

Григор Димитров изигра един от най-добрите си мачове в последно време, но това не се оказа достатъчно за победа.

Най-добрият български тенисист в историята отпадна още на старта на турнира "Мастърс 1000" в Маями след 6:7 (3:7), 6:4, 6:7 (6:8) с Рафаел Колиньон (Бел), от когото загуби и в Бризбейн в началото на сезона. Така Димитров не успя да защити 400 точки за полуфинала преди година и в момента е 87-и в актуалната световна ранглиста. Това е най-ниското му класиране от 28 май 2012 г., когато бе точно на това място.

Бившият №3 има за какво да съжалява, защото при 5:4 в третия можеше да приключи всичко на свой сервис, но допусна пробив. В тайбрека направи минипробив, последван от двойна грешка. Все пак стигна до мачбол, но не бе достатъчно решителен, за да спечели двубоя и позволи на Колиньон да се измъкне.