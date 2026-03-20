Все пак има един българин в 1/4-финалите на Европа

България все пак има един представител в 1/4-финалната фаза на европейските клубни турнири.

Националът Мартин Георгиев остана резерва за АЕК, който падна 0:2 от "Целие" в Атина, но след 4:0 в Словения продължава в следващата фаза в Лигата на конференциите.

В нея гръцкият представител среща испанския "Райо Валекано". Георгиев, който в края на декември премина в АЕК от "Славия", все още няма записани минути за атиняни в Европа.

Вратарят на младежкия национален отбор Пламен Андреев и неговият "Лех" (Познан) напуснаха Лигата на конференциите въпреки победа като гост над "Шахтьор" (Донецк) с 2:1. Украинският гранд обаче бе победил с 3:1 в Полша.

Андреев отново бе резерва.