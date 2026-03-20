Алекс Николов събра 520 точки в 24 мача от италиан...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Алекс Николов събра 520 точки в 24 мача от италианския елит

Алекс Николов Снимка: "Лубе"

Волейболният ас на България от световна класа Алекс Николов стана със 173 точки реализатор №1 на мондиала във Филипините миналия септември, на който националите на Джанлоренцо Бленджини стигнаха сензационно до сребърните медали.

В последвалия сезон на италианския елит крайният нападател, който през ноември навърши 22 г., определено продължава в същия дух.

След нов много силен мач на Алекс “Лубе” детронира шампиона на “Тренто” с убедителното 3:0 в четвъртфиналната серия.

В оказалия се последен двубой Николов и компания спечелиха с 3:1 (25:22, 25:27, 25:17, 26:24) като гост за трети последователен успех.

Крайният ни нападател, който играе успешно като посрещач и диагонал, бе най-резултатен с 25 точки (2 аса, 2 блока) и логично бе определен за MVP и на срещата, и на серията.

Общо в трите плейофни мача Алекс записа 70 точки. В редовния сезон пък Николов стана реализатор №1 с 450 точки от 21 срещи. Така в общо 24 юношата на “Левски” има впечатляващите 520 точки.

В полуфиналите “Лубе” чака победителя от сблъсъка “Верона” - “Милано” (2:1).

Алекс Николов Снимка: "Лубе"

