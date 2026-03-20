ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22506418 www.24chasa.bg

Още 2 момчета на български треньор дебютираха за “Байерн”

4356
Ленарт Карл празнува гола си срещу "Аталанта" с Том Бишоф и Дениз Офлъ. Снимка: Ройтерс

При победата на “Байерн” с 4:1 над “Аталанта” в осминафиналния реванш от Шампионската лига дебют за първия тим на баварците направиха 2 момчета, които са част и от тима до 19 г. Той е воден от българския треньор Петър Гайдаров. Това са Филип Павич (16 г.) и Дениз Офлъ (18 г.).

Първият в сряда вечерта бе на 16 г., 1 месец и 27 дни. Това го прави третият най-млад дебютант в Шампионската лига след Макс Доуман (“Арсенал”, 15 г., 10 месеца и 4 дни) и Юсуфа Мукоко (“Борусия”, Д, 16 г. и 18 дни).

През този сезон при мъжете на “Байерн” се наложи друг играч на Гайдаров - Ленарт Карл, който бе викнат и в националния на Германия.

Ленарт Карл празнува гола си срещу "Аталанта" с Том Бишоф и Дениз Офлъ. Снимка: Ройтерс

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

