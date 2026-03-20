Петър Попангелов награди призьорите за купа "Бороспорт"

Легендата на българските ски Петър Попангелов се включи в награждаването на призьорите от двата слалома за купа "Бороспорт" на Боровец, които бяха от календара на ФИС и БФСКИ.

При мъжете две победи постигна Иван Главчев ("Юлен"). В първия слалом втори е Константин Стоилов ("Витоша ски"), трети Марко Семерджиев ("Пампорово"). Във втория втори бе Семерджиев, а трети Елиът Евънс (Швеция).

При жените първа и в двата дни бе Лирика Дева (Косово). В първия ден втора е втора е Ева Вукадинова ("Боровец"), а трета Зорница Серафимова ("Витоша ски"). Във втория слалом втора е Серафимова, а трета Ева Колева ("Витоша ски").

Наградите на призьорите връчи и Иван Каневчев, координатор "Алпийски ски" във федерацията.