ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22508361 www.24chasa.bg

ЛеБрон изравни нов рекорд в НБА

СНИМКА: РОЙТЕРС

ЛеБрон Джеймс записа се изравни с легендата на "Бостън" - Робърт Париш, за най-много изиграни мачове в редовния сезон - 1611.

Звездата на "Лейкърс" завърши с трипъл-дабъл при успеха над "Маями" 134:126 в мач от редовния сезон на НБА.

Лука Дончич пък отбеляза 60 точки при победата на тима от Лос Анджелис.

Словенецът изравни второто си най-добро постижение в кариерата, постигнато срещу "Ню Йорк Никс" през 2022 година, като същевременно счупи рекорда за най-много точки от съперников играч срещу "Маями", който до момента се държеше от Джеймс Хардън с 58 за "Хюстън" през 2019-а. Дончич вкара 18 от 30-те си стрелби от игра, включително 9 от 17 опита отдалеч, както и 15 от 19 от наказателната линия.

СНИМКА: РОЙТЕРС

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

