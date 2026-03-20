"Юнайтед" реже "Барса" за Рашфорд

"Манчестър Юнайтед" няма планове да преговаря с "Барселона" за постоянен трансфер на Маркъс Рашфорд.

28-годишният нападател изкара втората половина на миналия сезон под наем в "Астън Вила" и след като се завърна през лятото при "червените дяволи", се присъедини към каталунците за сезон 2025/26. В договора му има клауза, при която той може да осъществи окончателен трансфер в испанския гранд за сума от 30 милиона евро. От "Барса" заявиха, че са заинтересовани да привлекат англичанина за постоянно, но се надяват да предоговорят условията, а от "Юнайтед" нямат намерение да правят това.

Рашфорд е вкарал 10 гола в 38 мача за каталунския тим във всички турнири. Договорът на нападателя с "Юнайтед" е до 2028 година.