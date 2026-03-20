Никола Цолов се прибра в България заради отменените стартове

Никола Цолов с първия си трофей СНИМКА: ФЕЙСБУК CAMPOS RACING

Никола Цолов използва принудителната пауза, за да се прибере в България.

Състезателят на "Кампос" във Формула 2 живее и се подготвя в Испания. Българския лъв започна сезона с победа в Гран при на Австралия и е начело в класирането.

Заради войната в Близкия изток бяха отменени кръговете в Бахрейн и Саудитска Арабия и следващият старт трябва да е в началото на юни в Монако. 

Като състезател от академията за млади пилоти на "Ред Бул" Цолов може този сезон да получи възможността да участва в петъчни свободни тренировки във Формула 1. 

