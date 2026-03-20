Везенков: С "Олимпиакос" се стараем да постигнем нещо голямо

Баскетболната ни звезда Александър Везенков отново бе най-резултатен с 20 точки за "Олимпиакос" при домакинската победа над "Баскония" с 90:80 в мач от 32-ия кръг на Евролигата. С тях той премина границата от 3500 точки в надпреварата

„Не играхме добре. От една гледна точка, знаехме, че след голяма победа като тази над "Фенербахче" може би ще сме отпуснати, но не е коректно откъм усилие предвид работата, която вършим всеки ден.

Истината е, че нямаме много тренировки в последно време, така че до събота ще работим отново усилено. Победихме, опитвам да се подобрявам, да вкарвам повече неща в играта си, да помагам на отбора да побеждава.

Стараем се да постигнем нещо голямо. Трудно е, има много добри играчи в тази лига, но важното е победата. Когато печелиш, всеки е щастлив, всеки е усмихнат", заяви Везенков след края на мача.