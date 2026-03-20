БФС на червено за 2025 г., харчи най-много за заплати

БФС показа годишния си финансов отчет на конгреса в София. Приходите на федерацията са 15 667 000 евро, а най-много от парите идват от УЕФА - 6 346 000 евро. Разходите обаче са повече - 16 043 000 евро. Най-много пари отиват за заплати – 3 455 000 евро.

ПРИХОДИ

ФИФА - 1 329 000 евро

УЕФА – 6 346 000 евро

ТВ права – 386 000 евро

Спонсорство и реклама – 1 397 000 евро

Продажба на билети – 1 896 000 евро

Инвестиционно финансиране – 1 142 000 евро

Приходи ТШФ – 345 000 евро

Административни – 2 826 000 евро

Всичко: 15 667 000 евро

РАЗХОДИ

Обезпечаване на национални отбори – 3 455 000 евро

Развитие на футбола – 1 072 000 евро

Обезпечаване на вътрешен календар – 1 648 000 евро

Обезпечаване на вътрешни първенства, аматьори – 826 000 евро

Управление на футбола – 426 000 евро

Админстративно-технически разходи – 2 324 000 евро

Разходи за персонал – 3 656 000 евро

Инвестиции в спортни обекти – 2 636 000 евро

Всичко: 16 043 000 евро