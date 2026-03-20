Нестле България търси четвъртата община-партньор, ...

БК "Локомотив" с нов спонсор, ще развиват детския баскетбол в Пловдив (Снимки)

Мая Вакрилова

Новите екипи на БК "Локомотив" вече са готови Снимка: Мая Вакрилова

Очаква се до края на лятото да бъде ясно къде ще е залата на тима, тъй като нямат собствена

БК "Локомотив" (Пловдив) има нов генерален спонсор, с когото ще развиват с бързи темпове баскетбола за деца в Пловдив.

Това обяви президентът на клуба Христо Христев на официална среща с новия им партньор.

"Контактът с компанията осъществихме преди няколко месеца, като още от самото начало знаехме, че това е правилният за нас партньор", обясни Христев.

Сред основните задачи на клуба с новия им спонсор са инвестициите в академии и развитието на детско-юношеска школа за баскетбол.

Партньорството е с продължителност от две години засега и вече отборът има нови екипи, които бяха представени днес на срещата.

"Важно е да се подчертае, че БК "Локомотив" (Пловдив) остава фенски проект, а това спонсорство не променя неговата същност. Напротив – то дава възможност клубът да се развива, без да губи връзката със своята общност и идентичност", каза президентът на клуба Христо Христев.

Работата по изграждането на нова зала за баскетболния клуб е на етап изготвяне на документи, като ръководството на тима има пряка комуникация с Община Пловдив и се очаква до края на лятото да се обяви къде ще бъде тя.

БК "Локомотив" (Пловдив) има нов генерален спонсор, с когото ще развиват детски школи Снимка: Мая Вакрилова
Партньорството е с продължителност от две години засега Снимка: Мая Вакрилова

