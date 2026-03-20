Илия Груев и Лукас Петков отпадат от състава на България за турнето в Индонезия

Футболистите на националния отбор Илия Груев и Лукас Петков, които бяха повикани от селекционера Александър Димитров за международния приятелски турнир FIFA Series в Индонезия, отпадат от състава и няма да пътуват за Джакарта, съобщава сайтът на централата ни.

"В официална имейл кореспонденция до федерацията двамата са изтъкнали като мотив за отказа си да летят за Индонезия лични причини, които няма да им позволят да вземат участие в предстоящите приятелски срещи на азиатска земя. На тяхно място няма да бъдат викани други футболисти", се казва още в информацията.