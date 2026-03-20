Звездата на "Арсенал" и Швеция Фреди Люнгберг: Извинявам се на българите за четирите гола

Шведската легенда Фреди Люнгберг се извини символично на българските футболни фенове за четирите си гола в различни мачове срещу националния ни тим.

Това стана при срещата на Люнгберг с българския финансист Кирил Евтимов в Лондон.

Двамата изгледаха реванша между "Арсенал" и "Байер" на „Емиратс", където „топчиите спечелиха с 2:0 и се класираха за трета поредна година във фазата на 1/4-финалите на Шампионската лига.

Евтимов споделил пред шведа, че през годините когато Фреди беше част от „Тре кунур" постоянно е натъжавал с попаденията си родните привърженици. В пет двубоя срещу България той има пет победи и отбелязани четири гола.

„Минаха над 20 години от тогава, но бих желал да поднеса извинения на българските запалянковци. От четирите гола, които ми припомни, ясно си спомням само дузпата в София, която беше в стил „Паненка". Но трябва да кажа, че въпреки победите, никога не беше лесно срещу вас. Понякога бяхме по дисциплинирани, а друг път и късмета беше с нас. Пожелавам ви успех във футбола занапред", добави бившият халф на Арсенал.

В знак на уважение Евтимов подари на Фреди брандирана торбичка на България с родни сувенири. Матс Хумелс и Матиас Замер със съвенирите от България

Освен с него, на „Емиратс" бургазлията се засече със световния шампион Матс Хумелс и златната топка Матиас Замер, на които също подари торбички с наши сувенири.

Замер пък прати специално поздрави на Краси Балъков и Даниел Боримиров. Тримата гастролираха с огромен успех из Бундеслигата през 90-те години на миналия век.