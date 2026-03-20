Никола Цолов у нас: Мечтая си за почивка, вкъщи се спи най-добре

Звездата във Формула 2 Никола Цолов се прибра у нас, след като стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия бяха отменени заради войната в Близкия изток. Цолов се надява да успее да си почине за около една седмица, след което се връща към тренировките.

"Всеки път си мечтая за почивка, когато се прибера в България, но е сложно и се изискват различни неща - каза пилотът пред Би Ти Ви. - Надявам се този път да се изолирам от публичната среда и да успея да имам седмица, в която да си почина. Винаги, когато се прибера вкъщи, на своето легло си спя по-добре. Има много време до следващото състезание, има време за подготовка и за почивка. Опитвам се да съм зает най-вече с тренировки и да продължавам да се подобрявам, защото знам, че останалите ще вдигат нивото."