Програма за 27-ия кръг в Първа лига и класиране

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Никола Цолов у нас: Мечтая си за почивка, вкъщи се спи най-добре

3556
Никола Цолов с първия си трофей СНИМКА: ФЕЙСБУК CAMPOS RACING

Звездата във Формула 2 Никола Цолов се прибра у нас, след като стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия бяха отменени заради войната в Близкия изток. Цолов се надява да успее да си почине за около една седмица, след което се връща към тренировките.

"Всеки път си мечтая за почивка, когато се прибера в България, но е сложно и се изискват различни неща - каза пилотът пред Би Ти Ви. - Надявам се този път да се изолирам от публичната среда и да успея да имам седмица, в която да си почина. Винаги, когато се прибера вкъщи, на своето легло си спя по-добре. Има много време до следващото състезание, има време за подготовка и за почивка. Опитвам се да съм зает най-вече с тренировки и да продължавам да се подобрявам, защото знам, че останалите ще вдигат нивото."

Никола Цолов с първия си трофей СНИМКА: ФЕЙСБУК CAMPOS RACING

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Други спортове

Завещание на седмицата: Днес е един прекрасен ден