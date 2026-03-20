Треньорът на "Левски": По никакъв начин не се напрягам от оставащите мачове

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес похвали утрешния съперник „Черно море", като ги определи като труден отбор с ясна идея за играта.

„При Ради Кирилов нещата вървят добре и може да попадне в групата за утрешния мач. Контузените, които твърдо отпадат, са Фабиен и Сангаре. Костадинов, който получи лека травма в предния мач, няма да може да участва. Не е нещо сериозно. Става въпрос за мускулна травма, която прави участието му утре невъзможно. Вероятно ако мачът беше в неделя или понеделник можеше, но за утре е прибързано да е в групата", започна Веласкес.

„Анализирахме „Черно море" спрямо начина им на игра. Що се отнася до контекста на шампионата имат ясно изразен стил на игра с ясни идеи. Обичат високия интензитет. Добре знаят какво да правят със и без топка. Именно заради казаното от мен е ясно, че ни чака много труден мач. Играем вкъщи, уверени сме в нашите способности и излизаме с ясното съзнание за добър мач и победа", продължи испанският специалист.

„Разбира се, че съм наясно със стартовия състав. Ние като щаб, така и играчите го знаят. Марко продължава да се развива добре, но няма да бъде титуляр. Той е играч, който дойде с идеята да ни помогне. Именно затова бе привлечен за двубоите до края на шампионата. Но когато правим анализ трябва да сме винаги обективни. Той тренира наравно с нас от 2 седмици, а преди това много време е бил без отбор. Много добре се адаптира и е приет отлично от съотборниците. Изпълнява задачата, с която е привлечен – да помага. Това дали ще играе 1, 2, 3, 50 или 70 минути е без значение. Но всичко трябва да следва логика – физическо състояние, адаптация, всичко. Неговият характер му помага бързо да се впише в обстановката. Искам да и да отбележа, че съблекалнята също е приветливо място, където играчите съумяват да посрещнат добре всеки нов футболист. Марко прави всичко възможно да е в максимално добра форма", продължи Веласкес.

„Двубоят е „Левски" – „Черно море". Оттук-насетне се надявам, че и ние, и треньорът на противника ще се опита да направи най-доброто за своя отбор. Това, което очаквам е здрав, труден мач. Очаквам мач, в който по време на срещата трябва да разбереш какво се изисква от теб. Относно начинът, по който се представят, аз мога да го квалифицирам като стабилност. Те са отбор, който винаги играе добре и са с ясна идея за играта", каза още испанецът.

„Всички мачове са важни, като най-важен е този, който предстои. Това, което очаквам като роля от публиката, е да прави разликата. Те правят разликата и навън, и у дома. Начинът, по който ни подкрепят е невероятен винаги. Това нас ни задължава да сме отговорни и да се представим добре пред тях. По никакъв начин оставащите мачове не ни напрягат. Аз съм фокусиран само върху утрешната среща. Нищо друго. Нито сега, нито лятото не гледаме, нашият фокус е мач за мач и ден за ден", продължи испанецът.

„Каквото и да ви кажа за Сангаре и Фабиен може да ви излъжа. Медицинският щаб е фокусиран върху тези два случая. Сангаре претърпя операция, вследствие на която има нужда от по-дълъг период на възстановяване. Дано тези срокове да се скъсят, ако е възможно. Фабиен се намира в процес на специфична работа, реадаптация. Към днешна дата не може да се каже нищо конкретно кога ще са в оптимална кондиция", завърши Веласкес