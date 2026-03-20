“Мидтиланд” върна спомена за Дукадам

Датчаните успяха да пропуснат три дузпи поред срещу "Нотингам Форест"

Играчите на датския “Мидтиланд” успяха да върнат спомена за великата победа на “Стяуа” срещу “Барселона” преди 40 години и геройствата на вратаря Хелмут Дукадам.

Датчаните бяха спечелили първия двубой от 1/8-финалите на Лига Европа с 2:1 като гости на “Нотингам Форест”.

В реванша обаче аутсайдерът във Висшата лига бе просто неузнаваем. През първото полувреме англичаните отправиха 11 удара, а домакините само един. Но успяха да отбележат само чрез аржентинеца Николас Домингес. След почивката Робин Йейтс изведе “Форест” напред, но в 69-ата минута хърватинът Мартин Ерлич прати мача в продължения. И след като не бе отбелязан гол, се стигна и до дузпи.

По жребий 11-метровите се биеха пред агитката на домакините. И вратарят им Елиас Олафсон едва не хвана дузпата на Морган Гибс-Уайт. И тогава настана хаосът. Кореецът Чжо Гюн Хо прати топката в гредата. Ибрахим Сангаре направи 2:0 за “Форест”, а Арам Шимшир отново прати топката в гредата. Неко Уилямс не сгреши третата за англичаните, а Едуард Чилуфя се подхлъзна и прати топката някъде в небесата.

Така “Мидтиланд” не успя да вкара три дузпи. И се върна споменът от 7 май 1986 г., когато в Севиля “Барса” не успя да вкара четири поред. Тогава финалът за КЕШ завърши 0:0 след 120 минути.

Вратарите Хелмут Дукадам и Франсиско Урутикоечея се справиха с ударите на Алесанко и Михаил Маджару. Анхел Педраса и Ладислау Бьолони не вкараха и вторите дузпи. Мариус Лакатуш и Габи Балинт все пак разпечатаха Урутикоечея, а Дукадам спаси и дузпите на Пичи Алонсо и Маркос Алонсо. Така “Стяуа” триумфира за първи и последен път с най-ценния трофей.

Типична италианска драма направиха “Рома” и “Болоня” на “Стадио Олимпико”. Гостите се виждаха победители, след като в 58-ата минута поведоха с 3:1. 10 минути преди края обаче “Рома” стигна до 3:3 и прати мача в продължение. Там все пак “Болоня” изтръгна успеха с 4:3.

След изиграването на мачовете от всички турнири вече е ясно, че Англия и Испания ще са двете държави, които получават допълнителни квоти за следващото издание на Шампионската лига. Испанците са с най-много оцелели тимове, като напред продължиха цели 6, докато англичаните останаха с 5.

Най-интересно е, че в Лигата на конференциите в осмицата се класираха отбори от 8 различни държави - Гърция, Англия, Германия, Италия, Испания, Украйна, Нидерландия и Франция. Така оцеля и един-единствен българин - Мартин Георгиев, който остана на пейката отново за гръцкия АЕК.

Вече бяха изчислени и шансовете за 1/4-финалите. В Лига Европа “Астън Вила” е със 76% да отстрани “Болоня”, “Селта” - с 67% срещу “Фрайбург”, “Порто” - с 61% срещу “Форест”, и най-оспорван е мачът “Бетис” - “Брага”, където испанците имат преднина от само 58%.

В Лигата на конференциите е по-сложно. “Кристъл Палас” е с 69% да отстрани “Фиорентина”, “Страсбург” е с 58% пред “Майнц 05”, “Райо Валекано” - с 54% пред АЕК, и “Шахтьор” само с 52% пред “АЗ Алкмаар”.

