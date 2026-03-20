Везенков на 300 точки от топ 10 в Евролигата за всички времена

Ако Александър Везенков продължава да бележи със същите темпове в Евролигата, то през есента българският ас най-вероятно ще влезе в топ 10 по отбелязани точки в историята на турнира.

Родната звезда в баскетбола вече премина границата от 3500 точки в най-силното състезание на Стария континент. Стори го при победата на “Олимпиакос” 90:80 над испанския “Баскония” в мач от 32-ия кръг на редовния сезон на турнира. Везенков завърши мача с 20 точки, с които бе най-резултатен сред всички играчи, като прибави още 6 борби и 2 асистенции. Така на сметката си асът ни в баскетбола има 3516 точки.

Във вечната ранглиста българинът е на 14-ото място. Но още до края на сезона, най-вероятно Везенков, ще се изкачи нагоре. Точно пред родната звезда е Йоргос Принтезис. Бившият играч на “Олимпиакос” има актив от 3599 точки. Но вече се отказа, така че Везенков нищо чудно да го задмине до няколко мача.

Уил Клайбърн (№12) в историята по точки е реализирал до момента 3669. Следващият е отказалият се Серхио Родригес с 3772. А топ 10 затваря Шейн Ларкън от “Анафолу Ефес”. Американецът с турски паспорт е отбелязал в Евролигата 3817- или 301 повече от българския ас.

Българинът е основен фаворит за приза “Най-полезен играч” през този сезон в Евролигата.

Иначе лидер по отбелязани точки в историята е Майк Джеймс. Американецът едва ли ще бъде и изместен от позицията си някога. Той още играе и е една от звездите на “Монако” и към момента има актив от 5795.

Иначе с поредния си чудесен мач в Евролигата Везенков влезе в топ 10 в историята по друг важен показател - PIR. Това е Индекс на представянето. И е статистика, която показва представянето на играчите по различен брой компоненти - положителни и отрицателни. Първите са броят точки, борби, асистенции, откраднати топки, блокади, нарушения. Изваждането пък е всички отрицателни статистики - пропуснати стрелби, грешки, нарушения и др.

Общият сбор на Везенков е 4308. А само с малко повече от 100 е следващият в подреждането - отказалият се Ник Калатес.

В същото време баскетболистът ни продължава да е лидер в редица класации през настоящия сезон. Везенков е реализатор номер 1 в Евролигата - средно бележи по 19,5 точки на мач. Със същия показател е и звездата на кръвния варг на “Олимпиакос” - Кендрик Нън от “Панатинайкос”. Везенков е лидер и по коефициента PIR - 23,6.

Друг национал на България - Коди Милър-Макинтайър, пък е лидер по асистенции през настоящия сезон. Натурализираният американец, играещ за “Цървена звезда”, има средно по 7,1 паса на двубой.

С победата в четвъртък над “Баскония” пък Везенков и компания почти сигурно ще играят в плейофите през следващия месец. Отборът от Пирея е втори в класирането, а до края на редовния сезон остават 5 мача.