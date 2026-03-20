САЩ разследват колумбийския президент Густаво Петр...

Меси изгря в клип на песен

Лионел Меси се появи в музикален видеоклип към песен на певицата Тини Щосел, която е годеница на неговия съотборник в националния отбор на Аржентина Родриго де Пол.

В парчето Dos Amantes ("Двама влюбени") на популярните изпълнители Щосел и Улисес Буено, аржентинската звезда пристига на събиране в апартамент с купа лед, а по-късно рита топка с Де Пол пред празнична маса.

Меси и Де Пол са приятели от дълго време и заедно спечелиха световното първенство през 2022 г.

Меси наскоро отбеляза 900-ия гол в професионалната си кариера и ще бъде отново капитан на Аржентина на последния си мондиал през лятото в САЩ, Мексико и Канада.

