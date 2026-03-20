"Милуоки" пред раздяла с Янис

Собственикът на "Милуоки" Уес Едънс заяви в интервю за ESPN, че клубът ще се раздели с голямата си звезда Янис Адетокунбо, ако гъркът не поднови договора си.

"Янис навлиза в последната година от контракта си. Така че има две възможности пред нас: или договорът му ще бъде удължен, или ще го трансферираме. Не можем да си позволим да го изгубим без да получим никаква компенсация. Това няма да е добре за нашата организация. Но това не е проблем с Янис, а нещо, което се случва с всеки играч в НБА с изтичащ договор", каза Едънс.

Според медиите в САЩ от "Милуоки" вече имат набелязани цели, които биха желали при размяна за Адетокунбо. Единият вариант е в тима да бъде привлечен центърът на "Кливланд" Еван Моубли, който през миналия сезон спечели наградата за "Защитник на годината". Друга цел е гардът на "Филаделфия" Ви Джей Еджкомб, който бе взет под номер 3 в драфта миналия сезон и е един от най-добре представящите се новобранци в Лигата.

Адетокунбо е взел участие в само 36 мача от началото на сезона, което е рекордно ниска стойност в неговата кариера. 31-годишното крило, което е преследвано от серия от контузии в последно време, има по 27,6 точки, 9,9 борби и 5 асистенции средно на мач този сезон.