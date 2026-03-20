Шеф в БФС: Работим с хора от ФИФА и УЕФА за осъвременяване на нормативните документи

Изпълнителният директор на БФС Андрей Петров заяви след края на работата на 13-ия редовен конгрес, който се проведе в столичния хотел "Рамада" как голямата цел на организацията е да направи така, че българският футбол отново да произвежда качествени играчи и те да присъстват в големите първенства, турнири и клубове. И всички действия по програми, стратегии и инициативи са насочени в тази посока.

„Беше приет приет отчет за стария период, гласувани финансов отчет и новата стратегическа програма с целите, които си поставяме за следващите четири години и стратегията за "Мисия Талант" - програма, вече показана на 60 клуба. Идеята е българският футбол отново да произвежда, а не да бъде пазар за чужденци, които идват тука и след това се препродават. Част от това е и новата планирана за откриване това лято Академия на БФС, където образованието и спортът ще вървят ръка за ръка".

"Ние смятаме, че това е нашият социален ангажимент като най-голямата спортна федерация. През половината половин година сме работили с хора от ФИФА и УЕФА за осъвременяване на нормативните документи и това беше заложено като промени в Устава на БФС. За нас иновационния център, създаден от Министерски съвет, в което участва и БФС, е нещо революционно. И естествено, всички постижения на този център после да бъдат представени като възможности за законодателни инициативи", каза Петров.

Теодор Тодоров, член на изпълкома, обясни своята визия за проведения днес Конгрес: "За мене най-важното днес е пътната карта, която се прие. За нас е важно да има правила, които са еднакви за всички членове в българския футбол, без значение дали са големи или малки клубове. И ако е така, промените ще се случат бързо".