Теренът на ЦСКА - най-иновативен (Видео)

ЦСКА ще разполага с най-иновативния терен в цяла Европа, сподели в социалните мрежи фирмата, която го прави - SIS Pitches. В него ще бъдат използвани всички най-нови технологии, с които компанията разполага. Ирландската компания завърши два стадиона за световното това лято, като екипът, който работеше в Монтерей (Мексико), се премести в София.

ЦСКА представи точно как се прави теренът и секторите “Г”, “Б” и “В” на “Българска армия”.

В местата на агитката ще има система за хореография, която да помага на запалянковците да достигнат нови висоти при подкрепата си за отбора. Зад сектор “Г” има амфитеатър, който напомня за старите седалки на стадиона и така да се запази историята. Пред него ще има огромен екран, където ще могат да се гледат мачовете, когато ЦСКА гостува.

