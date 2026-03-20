БФС на загуба за 2025-а, за тази пак ще е на минус

За развитие на футбола централата дава малко над милион евро

БФС е на загуба за изминалата година, а също така ще бъде на минус и за настоящата. Това стана ясно след редовния конгрес на централата.

На него бяха показани финансовите отчети за 2025 година.

Приходите на федерацията за миналата година са 15 667 000 евро. Разходите обаче са с 376 хил. евро повече.

Най-много пари от БФС дават за заплати - 3 656 000. Следва обезпечаване на национални отбори, като родната централа плаща почти 3,5 млн. евро за представителните ни тимове. Малко над милион в единната европейска валута от “Бояна” дават за развитие на футбола у нас. Обезпечаване на вътрешни първенства и аматьори струва на БФС 826 хил. евро.

Най-сериозна сума в БФС пък постъпва от УЕФА. Европейската централа дава за миналата година 6,346 млн. евро. От ФИФА парите са 1,3 млн.

В графата “Административни”, където влизат глобите на клубовете, БФС е прибрала 2,82 млн. евро.

От тв права в касата на централата влизат 386 хил. евро.

За настоящата отново в централата ще има бюджетен дефицит. Очакваните приходи са в размер на 15 307 000 евро. А планираните разходи са с 353 хил. повече. Заплатите за персонал са вдигнати за 2026 г. и са 3,7 млн. евро спрямо 3,56 млн. евро за миналата.

Отново най-много пари се очаква да постъпят от УЕФА - над 7,2 млн. евро. От ФИФА се очаква малко над милион.

“Ние самите виждаме проблемите в инфраструктурата. Виждате, че в София 4300 човека играят на едно игрище. Това е голям проблем. Ние като Футболен съюз се опитваме. Виждаме, казвам го всеки път, в София има 320 отбора, които играят до 14-годишна възраст. Тренират четири отбора на едно игрище. Надявам се да има правителство, без подкрепата на държавата няма да стигнем доникъде. Повечето клубове са общински, и общините трябва да помагат”, каза президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо.

Шефът на футбола ни, заяви още, че никой в централата няма против ролята на Димитър Бербатов като съветник по въпросите на младежта и спорта на премиера Андрей Гюров.

Припомняме, че двамата бяха съперници за президентския пост в БФС преди две години.

“Ние никога не сме имали против съветника. Когато реагирах на това, че съветникът задава въпроси, би трябвало да е министърът на спорта.

Два месеца за това правителство е много малко, имахме среща вчера или онзи ден със спортния министър, той одобри всички неща. Но и неговото мнение е малко, за да реагира по някакъв начин. Затова се надявам да има правителство за всички неща, които сме предприели”, добави още Иванов.

Изпълнителният директор на БФС Андрей Петров пък заяви, че голямата цел пред него и останалите шефове в централата е да започнем да произвеждаме собствени кадри. “Не трябва България да бъде пазар за чужденци, които идват тук и след това се препродават”, каза Петров.

