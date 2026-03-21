Опасност за Григор Димитров да излети от топ 100

Григор Димитров прави всичко възможно да си върне добрия тенис, но в следващите месеци ще му е още по-трудно.

Българската звезда е пред реалната опасност да изпадне от топ 100 на световната ранглиста. Бившият №3 вече със сигурност е извън първите 80, тъй като отпадна доста нещастно още на старта в Маями.

Преди година Димитров стигна полуфинал на турнира “Мастърс 1000” и трябваше да защитава 400 точки. Първата крачка бе реванш срещу Рафаел Колиньон (Бел), от когото загуби в Бризбейн в самото начало на сезона. Григор игра много добре, но загуби 6:7 (3:7), 6:4, 6:7 (6:8), въпреки че имаше шанса да приключи двубоя на свой сервис при 5:4, а в тайбрека стигна до мачбол.

Така в актуалната ранглиста за момента нашият тенисист е 87-и и това му се случва за първи път от 28 май 2012 г., когато заемаше точно това място. Предстоят обаче турнирите на червени кортове и съвсем скоро е този в Монте Карло. В клуба, където тренира, когато е у дома си в княжеството, Григор миналата година стигна четвъртфинал и за първи път в кариерата си загуби 0:6, 0:6 - от Алекс де Минор (Авл). Това обаче означава, че има да защитава 200 точки (остава без тях на 7 април) и при ново ранно отпадане може и се прости с мястото си в първите 100 в класацията на АТП. За последно бе 101-и на 19 март през споменатата вече 2012 г.

Според резултатите си от миналия сезон Димитров има в актива си и 100 точки от Мадрид, а на “Уимбълдън” си осигури 200 преди злополучния осминафинал, в който бе нагънал Яник Синер (Ит), но получи разкъсването на гръден мускул и последва операция. Успокоителното (донякъде) за феновете е, че след “Уимбълдън” до края на годината Григор има да защити само 50 точки от Париж. Дано обаче на предстоящите турнири да ограничи евентуалните щети.

