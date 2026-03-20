Биатлонистите успяха! Спасиха 4-ата квота в световната купа

Биатлонистите на България успяха да постигнат нужните резултати, за да спасят 4-ата квота в световната купа за следващия сезон при мъжете.

Преди последното състезание, валидно за класирането по нации - спринта на 10 км в Холменколен (Нор), нашите имаха крехък аванс от 3 точки пред напиращите литовци. Това неминуемо внесе голямо напрежение.

Владимир Илиев направи 2 пропуска и се нареди 43-и, Васил Зашев (2) записа най-силното си класиране в кариерата с 67-о място, а Константин Василев (3) завърши 82-и. За подреждането се вземат предвид най-добрите 3 резултата на страната.

Витаутас Строля (1) - 34-и, Максим Фомин (1) - 57-и, и Карол Домбровски (1) - 102-и бяха тези на Латвия. Първите двама донесоха +19 точки за прибалтийската република (Строля с 9 места пред Владо, а Фомин с 10 пред Зашев, като се дава по точка за място).

След 80-о обаче разликата става 2 точки на позиция. Така Василев прави +40 на Домбровски и общо +21 за България. Така в крайното класиране по нации мъжете ни остават 17-и с 3212 т., а литовците - 18-и с 3188.

В спринта участва и световният шампион за младежи Георги Джоргов, който с 1 грешка е 87-и.

Норвежецът Стурла Холм Лагрейд (1) спечели състезанието, с което и малката световна купа в дисциплината.

С третото си място французинът Ерик Перо (1) заслужи първия си голям кристален глобус.