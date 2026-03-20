Националният тим по адаптирано плуване търси съмишленици за участие на европейските игри за деца със затруднения

Националният отбор по адаптирано плуване на фондация "Воден път" търси съмишленици, които да съдействат за участието на десет състезатели и трима треньори между 24 и 28 юни в най-мащабния и престижен форум - 15-е Летни европейски игри за деца и младежи със затруднения в Бърно (Чехия). За да може тимът на България да участва на този голям форум е нужно финансиране - за транспорт (самолетни билети София - Виена и обратно, влак Виена-Бърно-Виена и настаняване за три нощувки). Необходимата сума е 13000 евро.

Отборът на Фондация „Воден път" ще участва тази година за четвърти път на Европейските игри за хора с увреждания. През 2022 , 2024 2025 година Фондацията представи България на Европейските игри за хора с увреждания в Бърно, които се провеждат всяка година с участието на над 6000 атлета в 15 спорта от цяла Европа. Българските състезатели по плуване спечелиха общо 18 златни, 14 сребърни и 24 бронзови медала, и отборна купа през 2024 и 2025 година. Състезателите над 16 години и на двете състезания с над 150 участника от Европа се класират в топ три за най-добри плувци.

Фондация ,,Воден Път" е неправителствена организация занимаваща се с водна рехабилитация и адаптирано плуване за деца и младежи с двигателни, ментални и сензорни затруднения. От създаването си през 2003 г. е организирала девет национални и осем международни състезания по адаптирано плуване. Участие са взели деца и младежи от България, Сърбия, Румъния, Република Северна Македония, Турция, Словения,Украйна и САЩ. Това е най-големият спортен плувен форум в България за деца и младежи със затруднения с над 140 участника. Турнирите са отразени във всички големи медии.

Специални гости са били спортните звезди на България Петър Стойчев, Кубрат Пулев,Тервел Пулев, Йордан Йовчев, Ренета Камберова, олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова и Георги Георгиев.

Отборът на България, съставен от най-добрите състезатели във всяка една категория по плуване, е взел участие на международни състезания по плуване за деца и младежи със затруднения в Турция, Гърция, Република Северна Македония, Сърбия и Чехия.

