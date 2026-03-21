Куриоз - 3 сребърни медалистки във високия скок на световното в Полша

Украинката Ярослава Магучих, която отне световния рекорд на Стефка Костадинова в скока на височина, постигайки 210 см през 2024, спечели световната титла на шампиона в зала в полския град Торун с 201 см. Така тя спечели за втори път титлата в зала, след като направи това и преди четири години в сръбската столица Белград.

Четири атлетки се движеха без грешка до 199 см.

Освен Магучих това бяха световната шампионка Никола Олислагърс от Австралия, Ангелина Топич от Сърбия, която е бронзова медалитска от първенството на планетата, и другата украинка Юлия Левченко. Те не успяха на 201 и куриозно взеха по един сребърен медал.

Магучих направи неуспешен опит на 206 см. Така тя не успя да подобри най-доброто постижение на Костадинова в зала - 205 см от 1987 в Индианаполис.