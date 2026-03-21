Пълна на макс зала "Младост" за дербито "Нефтохимик" - "Дея"

Пълна на макс зала "Младост" в Бургас чака дербито от четвъртфиналните плейофи от ефбет Супер Волей между градските съперници "Нефтохимик" и "Дея Спорт" в неделя от 19 часа. Капацитетът вече е 1500 седящи места.

Обновеното и изцяло модернизирано спортно съоръжение пак става дом на волейбола след ремонт от 15 месеца.

"Официално откриване в неделя няма да има, отложили сме го за по-късен етап. Фокусираме се върху мачовете от плейофите на нашите два отбора", призна пред "24 часа" зам.кметът по "Туризъм и спорт" към община Бургас Манол Тодоров. Че интересът към дербито е огромен показва и продажбата на билетите на цена от 6 евро, която тече онлайн от началото на седмицата. Учащи и пенсионери ще си купуват талони по 4 евро само от касите на залата, които ще отворят 90 минути преди двубоя. Ще го свирят съдиите от международна категория Добромир Добрев и Симеон Иванов.

Заради очакваният наплив от хора с автомобили, от община Бургас осигуряват на зрителите безплатно място на паркинга на голямата зала "Арена Бургас", която е в съседство с "Младост".

Символичните домакини от "Нефтохимик" са в серия от 12 поредни победи за купата на България и шампионата, в който завършиха трети в редовния сезон. "Дея" остана на шеста позиция. В двата лагера са надъхани за успешен старт на плейофната серия, която е до 2 победи от 3 мача. "Дея" е домакин на втория на 25 март отново в зала "Младост".

Единственият липсващ от двата отбора е контузеният диагонал на "Дея" Георги Бъчваров.