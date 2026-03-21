Вратарят Алисон ще пропусне приятелските мачове на Бразилия срещу Франция и Хърватия следващата седмица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ще пропусне приятелските мачове на Бразилия срещу Франция и Хърватия следващата седмица, след като вратарят не е възстановен от контузия, съобщиха от Бразилската футболна федерация.

Селекционерът на тима Карло Анчелоти беше включил Алисон в състава, обявен в четвъртък, но стражът на "Ливърпул" ще бъде заменен от Уго Соуза от "Коринтианс", добавиха от централата.

Бразилия ще играе срещу Франция на 26 март и срещу Хърватия на 31 март съответно в Бостън и Орландо, съобщава агенция Ройтерс.

33-годишният Алисон също ще пропусне гостуването на Ливърпул на Брайтън днес, като се очаква Джорджи Мамардашвили да бъде на вратата, според Liverpool Echo, цитиран от БТА.

Бразилецът се бори с контузии този сезон, като пропусна първия двубой от осминафиналите на Шампионската лига срещу "Галатасарай" на 10 март, въпреки че участва в предишните им два мача. Той също така не игра в осем срещи на "Ливърпул" между октомври и ноември поради проблем с подколянното сухожилие.

"Ливърпул" е пети в класирането на Висшата лига с 49 точки и се стреми към място в челната четворка.